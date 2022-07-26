Metrobüste taciz iddiasına kadından tekme tokat dayak kamerada - Son Dakika
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Metrobüste taciz iddiasına kadından tekme tokat dayak kamerada

26.07.2022 10:44
Metrobüste taciz iddiasına kadından tekme tokat dayak kamerada

Bahçelievler Şirinevler'den metrobüse binen genç bir kadın, taciz edildiğini iddia ederek yanında oturan şahsa arka arkaya tekme attı.

Bahçelievler Şirinevler'den metrobüse binen genç bir kadın, taciz edildiğini iddia ederek yanında oturan şahsa arka arkaya tekme attı. Dayak anları kameralara yansırken kayıplara karışan şahıs, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 25 günlük çalışma sonucu tespit edilerek yakalandı.

Okmeydanı metrobüs durağında geçtiğimiz günlerde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, Arzu K. Bahçelievler Şirinevler'de metrobüse bindi. Bu sırada genç kızın arkasından gelen bir şahıs aynı araca binerek genç kızın yanına oturdu.

TACİZ ETTİĞİNİ DÜŞÜNEREK YANINDAKİ ŞAHSA TEKMELER SAVURDU

Genç kızın iddiasına göre, metrobüs hareket edince şahıs, montunu önüne koyarak tuhaf sesler çıkarmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan genç kız, taciz edildiğini düşünerek şahsa tekmeler atmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran şahıs, genç kızın tekmelerinin ardından ayağa kalkarak kurtulmak istedi. Genç kız, şahsın arkasından giderek tekme ve tokat atmaya devam etti.

METROBÜSTE BULUNAN YOLCULAR GENÇ KADIN SAKİNLEŞTİRDİ

Tacize uğradığını iddia eden genç kızın sakinleşmesiyle, şahıs duran metrobüsten inerek kayıplara karıştı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Arzu K. emniyete giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, metrobüsün güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

KAĞITHANE POLİSİ 25 GÜN SONUNDA YAKALADI

Ekiplerin yaklaşık 25 gün boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda şahsın, birçok kez aynı şekilde gözüne kestirdiği kadınlarla birlikte metrobüse bindiği ve yanlarına oturduğu belirlendi. Devam eden çalışmalarda kimliği tespit edilen Ömür Ç. (32), polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(Doğan Can Cesur - Gülşah Kahveci - İHA)

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Metrobüste taciz iddiasına kadından tekme tokat dayak kamerada Metrobüste taciz iddiasına kadından tekme tokat dayak kamerada
Kaynak: İHA

Çağlayan Polis Merkezi, Şirinevler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metrobüste taciz iddiasına kadından tekme tokat dayak kamerada - Son Dakika

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