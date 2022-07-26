Metrobüste taciz iddiasına kadından tekme tokat dayak kamerada - Son Dakika
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Metrobüste taciz iddiasına kadından tekme tokat dayak kamerada

26.07.2022 18:08

Metrobüste taciz iddiasına kadından tekme tokat dayak kamerada Taciz edildiğini iddia edip yanındakine tekmeler attı, yakalanan genç serbest bırakıldı Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı Bahçelievler Şirinevler'den metrobüse binen genç bir kadın, taciz edildiğini iddia ederek...

Metrobüste taciz iddiasına kadından tekme tokat dayak kamerada

Taciz edildiğini iddia edip yanındakine tekmeler attı, yakalanan genç serbest bırakıldı

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Bahçelievler Şirinevler'den metrobüse binen genç bir kadın, taciz edildiğini iddia ederek yanında oturan şahsa arka arkaya tekme attı. Dayak anları kameralara yansırken kayıplara karışan şahıs, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 25 günlük çalışma sonucu tespit edilerek yakalandı.

Okmeydanı metrobüs durağında geçtiğimiz günlerde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, Arzu K. Bahçelievler Şirinevler'de metrobüse bindi. Bu sırada genç kızın arkasından gelen bir şahıs aynı araca binerek genç kızın yanına oturdu.

Taciz ettiğini düşünerek yanındaki şahsa tekmeler savurdu

Genç kızın iddiasına göre, metrobüs hareket edince şahıs, montunu önüne koyarak tuhaf sesler çıkarmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan genç kız, taciz edildiğini düşünerek şahsa tekmeler atmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran şahıs, genç kızın tekmelerinin ardından ayağa kalkarak kurtulmak istedi. Genç kız, şahsın arkasından giderek tekme ve tokat atmaya devam etti.

Metrobüste bulunan yolcular genç kadın sakinleştirdi

Tacize uğradığını iddia eden genç kızın sakinleşmesiyle, şahıs duran metrobüsten inerek kayıplara karıştı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Arzu K. emniyete giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, metrobüsün güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Kağıthane polisi 25 gün sonunda yakaladı

Ekiplerin yaklaşık 25 gün boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda şahsın, birçok kez aynı şekilde gözüne kestirdiği kadınlarla birlikte metrobüse bindiği ve yanlarına oturduğu belirlendi. Devam eden çalışmalarda kimliği tespit edilen Ömür Ç. (32), polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA

Şirinevler, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüste taciz iddiasına kadından tekme tokat dayak kamerada - Son Dakika

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