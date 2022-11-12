Metrobüste 2 kadını taciz eden sapığı tekme tokat dövdüler - Son Dakika
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Metrobüste 2 kadını taciz eden sapığı tekme tokat dövdüler

12.11.2022 11:36

İstanbul Avcılar'da metrobüste iki kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Arif Ş. linç edilmek istendi. Kaçmaya çalışırken son anda tutulan ve yolcular tarafından dövülen şahıs polis ekiplerine teslim edildi.

Dün saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Üniversite Metrobüs Durağı'nda metrobüste bulunan Arif Ş., H.K. ve P.U.O. adlı kadınlara tacizde bulundu. Yolcuların tepki gösterdiği Arif Ş. araçta tutularak dövüldü.

METROBÜSTE TACİZ İDDİASINA LİNÇ GİRİŞİMİ

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Sürücü metrobüs durağına yanaşırken Arif Ş. kapının açılması ile kaçmak isterken tekrar yakalandı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri kısa sürede metrobüs durağına sevk edilirken linç edilmek istenen Arif Ş. gözaltına alındı.

METROBÜSTE TACİZ İDDİASINA LİNÇ GİRİŞİMİ

KADINLAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Biri yabancı uyruklu olmak üzere iki kadın, şüpheliden şikayetçi olurken Hakan Mücahit D. adlı yolcu da görgü tanığı olarak ifade verdi. Şüpheli, Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürüldükten sonra Avcılar Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne teslim edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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Beylikdüzü, Avcılar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Metrobüste 2 kadını taciz eden sapığı tekme tokat dövdüler - Son Dakika

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