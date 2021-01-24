Metrobüste unutulan çantayı alan şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da metrobüste unutulan ve içinde bilgisayar olan çantayı alan şüpheli yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım'da Zincirlikuyu metrobüs durağında metrobüsten indiğinde içinde 15 bin lira değerinde bilgisayarının bulunduğu çantanın kaybolduğunu fark eden kadının başvurusu üzerine çalışma başlattı.

Polis, kadının bindiği metrobüsün güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler kadının çantasını F.K'nin aldığını tespit etti. Polis, şüpheliyi bilgisayarla yakaladı. Bilgisayar sahibine teslim edildi.

Kaybolmuş eşya üzerinde tasarruf suçundan gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.