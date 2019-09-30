Metrobüste yangın; seferler aksıyor (1)

DARÜLACEZE durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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