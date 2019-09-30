Metrobüste yangın; seferler aksıyor (1)
1 saat önce
DARÜLACEZE durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:45 Kaynak: DHA
DARÜLACEZE durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.
(FOTĞRAF)
- İstanbul
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