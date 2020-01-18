METROBÜSTE YANGIN; SEFERLER AKSIYOR(1) - Son Dakika

METROBÜSTE YANGIN; SEFERLER AKSIYOR(1)
6 saat önce
Murat DELİKLİTAŞ-Oğuzcan YAZAR/Çağlayan'da seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:49 Kaynak: DHA
Murat DELİKLİTAŞ-Oğuzcan YAZAR/
Çağlayan'da seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrobüsteki yangın nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor
Görüntü Dökümü: -Olay yeri
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