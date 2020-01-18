Metrobüste yangın; Seferler aksıyor(1) - Son Dakika

Metrobüste yangın; Seferler aksıyor(1)
12 dakika önce
Murat DELİKLİTAŞ-Oğuzcan YAZAR/Çağlayan'da seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:53 Kaynak: DHA
Murat DELİKLİTAŞ-Oğuzcan YAZAR/
Çağlayan'da seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrobüsteki yangın nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor
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