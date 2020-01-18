Metrobüste yangın; Seferler aksıyor(1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metrobüste yangın; Seferler aksıyor(1) - Son Dakika

Metrobüste yangın; Seferler aksıyor(1)

12 dakika önce

Murat DELİKLİTAŞ-Oğuzcan YAZAR/Çağlayan'da seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı.

Metrobüste yangın; Seferler aksıyor(1), System.String[]

Murat DELİKLİTAŞ-Oğuzcan YAZAR/

Çağlayan'da seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrobüsteki yangın nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor


Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi
Rahşan Ecevit'in vasiyeti yerine getiriliyor! Eşinin yanına defnedilecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan DSP'ye taziye mesajı Son dakika: ABD merkezli Politico için makale yazan Erdoğan, Avrupa'yı uyardı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 16:06:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Metrobüste yangın; Seferler aksıyor(1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]