Metrobüste yangın; seferler aksıyor
52 dakika önce
Darülaceze durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:47 Kaynak: DHA
Darülaceze durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.
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