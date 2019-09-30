Son Dakika Haberleri: Metrobüste yangın; seferler aksıyor
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Metrobüste yangın; seferler aksıyor

52 dakika önce

Darülaceze durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Darülaceze durağında bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Ancak metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.

Metrobüste yangın; seferler aksıyor

Darülaceze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:47 Kaynak: DHA
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Metrobüsün motor kısmında yangın çıktı!
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