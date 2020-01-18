Metrobüste yangın; seferler aksıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metrobüste yangın; seferler aksıyor - Son Dakika

Metrobüste yangın; seferler aksıyor

6 saat önce

Çağlayan'da seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı.

Çağlayan'da seyir halindeki metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Metrobüsteki yangın nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor

Metrobüste yangın; seferler aksıyor

Çağlayan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:04 Kaynak: DHA
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