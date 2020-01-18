Metrobüste yangın; seferler aksıyor vatandaş kamerası - Son Dakika

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Metrobüste yangın; seferler aksıyor vatandaş kamerası
6 saat önce
METROBÜSTE YANGIN; SEFERLER AKSIYOR(2) vatandaş kamerası.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:04 Kaynak: DHA
METROBÜSTE YANGIN; SEFERLER AKSIYOR(2) vatandaş kamerası
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