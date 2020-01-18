Metrobüste yangın; seferler aksıyor vatandaş kamerası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metrobüste yangın; seferler aksıyor vatandaş kamerası - Son Dakika

Metrobüste yangın; seferler aksıyor vatandaş kamerası

6 saat önce

METROBÜSTE YANGIN; SEFERLER AKSIYOR(2) vatandaş kamerası.

METROBÜSTE YANGIN; SEFERLER AKSIYOR(2) vatandaş kamerası

Metrobüste yangın; seferler aksıyor vatandaş kamerası

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:04 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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