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Metrobüste yaşanan kavga kamerada

1 saat önce

Metrobüste yaşanan kavga kameradaİSTANBUL - İstanbul'da her gün binlerce yolcu tarafından kullanılan metrobüste ayaktaki bir kadın ile erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Metrobüste yaşanan kavga kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da her gün binlerce yolcu tarafından kullanılan metrobüste ayaktaki bir kadın ile erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çağlayan'da hareket halindeki metrobüste yaşandı. Başka bir yolcunun cep telefonuna yansıyan görüntülerde ayakta yolculuk yapan kadın ile erkek yolcu arasında sözlü tartışma yaşandığı ve birbirlerine küfür eden iki yolcudan kadının, erkek yolcuya tekme ve yumruk attığı görülüyor. Araya giren yolcular kavgayı yatıştırıyor.

Metrobüste yaşanan kavga kamerada

kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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Metrobüsteki kavga kamerada
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