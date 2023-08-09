Metrobüste yer verme nedeniyle çıkan kavgada uçan tekme - Son Dakika
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Metrobüste yer verme nedeniyle çıkan kavgada uçan tekme

09.08.2023 16:03

Yenibosna-Sefaköy arasında seyahat eden metrobüste, iki kişi arasında yer verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kadınlar ve diğer yolcuların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da metrobüste iki kişi arasında yer verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Taraflar birbirlerine uçan tekme attı. Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sonlandırılırken, o anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

METROBÜSTE YER VERME KAVGASI

Olay, bugün öğle saatlerinde Yenibosna- Sefaköy arasında Beylikdüzü istikametine giden metrobüste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği alınmayan iki yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

BİRBİRLERİNE UÇAN TEKME ATTILAR

Diğer yolcular araya girmeye çalıştı ancak şahıslar birbirine saldırmaya devam etti. Daha sonra genç yolcu, diğerine uçan tekme attı. Bunun üzerine diğeri de karşılık vererek gence uçan tekme atınca ortalık birbirine girdi. Araya kadın ve diğer yolcuların girmesiyle taraflar ayrıldı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Bunun üzerine sürücü Sefaköy durağında bir tarafı indirerek kavgayı sonlandırdı. Yaşanan kavga ve kargaşa anı bir yolcunun cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Metrobüste yer verme nedeniyle çıkan kavgada uçan tekme - Son Dakika


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