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Metrobüste yolcular arasında kavga çıktı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Metrobüste yolcular arasında kavga çıktı: 2 kişi yaralandı

03.02.2022 10:08

Merter durağından geçen bir metrobüste yolcular arasında çıkan kavgada bir yolcu, iki kişiyi bıçakla yaraladı. Saldırgana engel olmaya çalışan bir çocuk ve kadının çabası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün saat 01.20 sıralarında Merter metrobüs durağına gelindiği sırada araçtaki yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Son dakika! METROBÜSTEKİ BIÇAKLI DEHŞET KAMERADA

2 KİŞİ YARALANDI

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada bir yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bu sırada yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadınla çocuk, araya girmeye çalıştı. Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalıştı. Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmaya çalıştı.

Son dakika! METROBÜSTEKİ BIÇAKLI DEHŞET KAMERADA

O ANLAR KAMERADA

Olay yerine gelen bekçiler, yolcuları güçlükle ayırdı. Bacağından ve elinden yaralanan yolcular için ambulans çağrıldı. Bıçaklama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir çocukla, kadının saldırgana engel olma çabaları da görülüyor.

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Metrobüs, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Metrobüste yolcular arasında kavga çıktı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metrobüste yolcular arasında kavga çıktı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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