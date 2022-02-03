Metrobüste yolcular arasında kavga çıktı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Dün saat 01.20 sıralarında Merter metrobüs durağına gelindiği sırada araçtaki yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

2 KİŞİ YARALANDI

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada bir yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bu sırada yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadınla çocuk, araya girmeye çalıştı. Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalıştı. Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Olay yerine gelen bekçiler, yolcuları güçlükle ayırdı. Bacağından ve elinden yaralanan yolcular için ambulans çağrıldı. Bıçaklama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir çocukla, kadının saldırgana engel olma çabaları da görülüyor.