Metrobüste yüksek sesle müzik dinleyen genç, uyaranlara tehditler savurdu - Son Dakika
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Metrobüste yüksek sesle müzik dinleyen genç, uyaranlara tehditler savurdu

03.08.2023 22:54

İstanbul'da Söğütlüçeşme metrobüste bir gencin yüksek sesle müzik dinlemesi tansiyonu yükseltti. Yolcuların rahatsızlığı sonucu sesin kısılması için uyarı anonsu yapıldı. Bir kadının "Hangi gerizekalı dinliyor" demesi üzerine şahıs, etrafındakilere tehditler savurdu. Kadına bağıran genç, "Yeni cezadan çıktım, babama acımadım sana hiç acımam" dedi.

İstanbul'da Söğütlüçeşme metrobüste yüksek sesle müzik dinlemen tartışması yaşandı. Yolcuların durumdan rahatsız olması nedeniyle yüksek sesle müzik dinleyenler için sesin kısılması için uyarı anonsu yapıldı.

TEHDİTLER SAVURDU

Bir kadının "Hangi geri zekalı dinliyor" demesi üzerine yüksek sesle müzik dinleyen, etrafındakilere tehditler savurdu. Kadına bağıran genç, "Yeni cezadan çıktım, babama acımadım sana hiç acımam" dedi.

Metrobüste gergin anlar! Çevreye rahatsızlık verdiği yetmiyormuş gibi uyaranlara da tehditler savurdu

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Gergin anlar bir başka yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
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Son Dakika Güncel Metrobüste yüksek sesle müzik dinleyen genç, uyaranlara tehditler savurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metrobüste yüksek sesle müzik dinleyen genç, uyaranlara tehditler savurdu - Son Dakika
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