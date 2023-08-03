Metrobüste yüksek sesle müzik dinleyen genç, uyaranlara tehditler savurdu

İstanbul'da Söğütlüçeşme metrobüste yüksek sesle müzik dinlemen tartışması yaşandı. Yolcuların durumdan rahatsız olması nedeniyle yüksek sesle müzik dinleyenler için sesin kısılması için uyarı anonsu yapıldı.

TEHDİTLER SAVURDU

Bir kadının "Hangi geri zekalı dinliyor" demesi üzerine yüksek sesle müzik dinleyen, etrafındakilere tehditler savurdu. Kadına bağıran genç, "Yeni cezadan çıktım, babama acımadım sana hiç acımam" dedi.

CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Gergin anlar bir başka yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.