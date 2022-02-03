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Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada - Son Dakika

Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada

03.02.2022 09:38
Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada

METROBÜSTE yolcular arasında çıkan kavgada yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı.

METROBÜSTE yolcular arasında çıkan kavgada yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bir çocukla, kadın saldırgana engel olmaya çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 01.20 sıralarında Avcılar istikametine giden metrobüste meydana geldi. Merter metrobüs durağına gelindiği sırada yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada bir yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Bu sırada yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadınla çocuk, araya girmeye çalıştı. Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almaya çalıştı. Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmaya çalıştı.

Olay yerine gelen bekçiler, yolcuları güçlükle ayırdı. Bacağından ve elinden yaralanan yolcular için ambulans çağrıldı. Bıçaklama anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir çocukla, kadının saldırgana engel olma çabaları da görülüyor.


Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada
Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada
Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada
Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada
Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada
Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada
Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada
Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada
Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada
Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada
Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada
Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada
Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada
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Avcılar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada - Son Dakika


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