Metrobüsteki

Metrobüste bir kadına cinsel saldırıda bulunulduğu iddiasıyla açılan davada mahkeme, tanık olarak dinlenilmesine karar verilen metrobüs şoförünün zorla getirilmesine karar verdi.

Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Ö. ile müşteki N.C. ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanık Fatih Ö, üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Müşteki avukatı Gökhan Soysal, sanığın tutuklu yargılanması gerektiğini belirterek, İETT'den olaya ilişkin görüntülerin olup olmadığının sorulmasına karar verilmesini istedi.

Müşteki avukatının sanığın tutuklu yargılanması talebini reddeden mahkeme, tanık olarak dinlenilmesine karar verilen metrobüs şoförünün zorla getirilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Nisan'da Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne giden metrobüste, sanık Fatih Ö'nün müşteki N.C'ye yönelik "hakaret" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarını işlediğinden 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan N.C. ve avukatı, sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.