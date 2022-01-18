Üye Girişi
Metrobüsteki "maske" kavgası sanığının yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Metrobüsteki "maske" kavgası sanığının yargılanmasına başlandı

18.01.2022 15:29
Metrobüsteki "maske" kavgası sanığının yargılanmasına başlandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, metrobüste kendisini maske takması konusunda uyaran yolcuya yumruk attığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, metrobüste kendisini maske takması konusunda uyaran yolcuya yumruk attığı iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ömer Senem, müşteki Şükrü Turan ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Senem, metrobüse bindiğinde maskesinin bulunduğunu ancak araç çok kalabalık olduğu ve kötü koktuğu için bir ara nefesinin kesildiğini öne sürdü.

Bu nedenle kısa süre rahatlamak için maskeyi indirdiğini belirten Senem, bu sırada müştekinin "maskeni tak" diyerek uyardığını ve sonrasında kendisine hakaret ettiğini iddia etti.

Müşteki ile aralarında tartışma çıktığını, diğer yolcuların araya girdiğini ifade eden Senem, müştekinin arbedede yaralanmış olabileceğini, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Müşteki Şükrü Turan da güvenlik görevlisi olarak çalıştığını, metrobüste bir kişinin maskesinin kolunda olduğunu gördüğünü ve bu kişiyi kibar şekilde uyardığını dile getirdi.

Sanığın kendisine "Ben sıcaktan bunalıyorum sen de takma" dediğini kaydeden Turan, şöyle konuştu:

"Ben aşılı olduğum halde takıyorum, takar mısın dedim. Bana 'takmıyorum taktıracak olan varsa gelsin taktırsın' dedi. O anda takarsın takmazsın diyerek itiş kakış oldu. Ondan sonra araya yolcular girdi. Sonra tekrar uyardım, aramızda itiş kakış yaşandı. Yan koltuktaki yolcu indi ve sanığa 'adam haklı maskeni neden takmıyorsun?' dedi. Yolcu aramızdan çıktığı anda yumruk atmaya başladı. Gözümde gözlüğüm vardı. Ben karşılık vermedim."

Tartışma sırasında hakaret etmediğini ve olay nedeniyle sol gözünün artık göremediğini anlatan Turan,"Ayrıca burnumda da kırık oluşmuştur. 10 gün içinde 3 ameliyat oldum gözümden dolayı. Ancak sonuç alamadım." dedi.

Metrobüs şoförü tanık olarak dinlendi

Tanık olarak dinlenen metrobüs şoförü İsmail Hakkı da araçta bağrışma duyduğunu, seyir halindeyken "maskeni tak" uyarısı yapıldığını belirterek, "Araç içerisine girdiğimde müşteki ile sanığın tartıştığını gördüm. Müştekinin gözünün üzerinde kaş hizasında büyük yarık olduğunu gördüm. Hakaret içerikli küfürlü sözler duymadım." ifadesinde bulundu.

Mahkeme, müştekinin uzuv kaybı yaşayıp yaşamadığının tespit edilmesi için tüm tedavi evraklarının istenmesine ve Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına, olayın yaşandığı anları kaydeden güvenlik kamerası görüntülerinin de Adli Tıp Kurumu tarafından incelenmesine karar verdi.

Olay günü görevli güvenlik personelinin tespit edilerek, bir sonraki celse dinlenilmesine hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 25 Haziran 2021'de Beylikdüzü- Mecidiyeköy hattındaki metrobüste müşteki Şükrü Turan'ın sanık Ömer Senem'i, maskesiz olması üzerine uyardığı belirtiliyor.

Bunun üzerine bu kişiler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü aktarılan iddianamede, sanık Ömer Senem'in yumrukla Turan'ı yaraladığı kaydediliyor.

İddianamede, sanık Ömer Senem hakkında "kemik kırığına sebep olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

YORUMLAR
500

Küçükçekmece, Şükrü Turan, İstanbul, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Metrobüsteki 'maske' kavgası sanığının yargılanmasına başlandı - Son Dakika


Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı         
17:09
Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi         
16:33
Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL         
15:53
Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde Son Dakika! Seçim barajı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim yaklaşımımız barajın yüzde 7 olması yönünde         
14:37
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iddialı sözler: Kur da düşecek faiz de, 2022 bizim en parlak yılımız olacak         
14:15
Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar Sezen Aksu'ya tepki gösterenlere Defne Samyeli'den sert çıkış: Çapsız insanlar         
13:55
Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı Karadeniz gazı için 14.8 milyar TL'lik ödenek ayrıldı! 2022 yatırım ajandasında yer aldı         
13:31
İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım İmamoğlu'ndan çıkan iddialara cevap: Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım         
12:47
Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir! Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!         
11:27
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı Köye inen 8 aç kurt, köpeği böyle parçaladı         
10:59
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı! Devlet Bahçeli, Saadet liderine geçmiş olsun dememiş! Temel Karamollaoğlu geçmiş olsun dileklerini ileten kişileri paylaştı!         
10:17
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
"Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın "Ona eğitim verdiğimiz için utanıyorum" diyen profesöre Selçuk Bayraktar'tan cevap: Yaptığınız soykırımlardan utanın         
08:28
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36

Son Dakika Haberleri
17:09 Kapısını çalan kişi zorla içeri girmeye çalıştı! Kadın çığlık çığlığa kaldı
17:01 Başakşehir'deki hastanede hamile hemşireyi darbeden saldırganlar tutuklandı
16:56 Dünyanın en pahalı evi İtalya'da yarım milyar euroya satışa çıkıyor!
16:34 Konut fiyatlarında rekor artış! Önceki yıla göre yüzde 50 yükseldi
16:32 Bir Sezen Aksu yorumu da Nihat Hatipoğlu'ndan geldi
16:31 Son sözleri "abla beni kurtar" oldu! Boşanma davasına 1 gün kala öldürüldü
16:06 Kazaya karışan taksici terör estirdi! Elinde bıçakla tehditler savurdu: Evine el bombası atmazsam adam değilim
15:52 Gülşen'in eleştiri yağmuruna tutulan elbisesinin fiyatı ortaya çıktı! Tamı tamına 7 bin 500 TL
15:51 SETA Genel Müdürü Çay: Sivil toplum kavramı kültürümüze uygun değil, yeniden tanımlanmalı
15:43 İsmail Kartal'dan Vitor Pereira'ya gönderme! Fenerbahçeliler umutlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 17:19:14. #1.11#
SON DAKİKA: Metrobüsteki "maske" kavgası sanığının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement