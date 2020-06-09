METROBÜSTEKİ YOĞUNLUK ARAÇ İÇERİSİNDEN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

METROBÜSTEKİ YOĞUNLUK ARAÇ İÇERİSİNDEN GÖRÜNTÜLENDİ
Koronavirüs tehlikesi devam ederken öğlen saatlerinde metrobüs içindeki yoğunluk, yolcuların sosyal mesafe kuralına dikkat etmemesi araç içerisinden görüntülendi.
Koronavirüs tehlikesi devam ederken öğlen saatlerinde metrobüs içindeki yoğunluk, yolcuların sosyal mesafe kuralına dikkat etmemesi araç içerisinden görüntülendi. Saat 11.00 sıralarında Zincirlikuyu- Beylikdüzü istikametinde sefer yapan metrobüsteki yolcular, bir dolu bir boş oturacak şekilde düzenlenen oturma kuralına uymadı. Ayrıca yolcular, görevliler tarafından nerede durmaları gerektiğini gösteren uyarı yazılarına da uymayarak sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kurallara uymayan yolcular, araç içerisinden görüntülendi.
Görüntü dökümü
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Metrobüs içinden görüntü
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 12:49 Kaynak: DHA
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