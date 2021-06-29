Metrobüsten dumanlar yükselince yolcular tahliye edildi (3) - Son Dakika

Beylikdüzü Haramidere mevkiinde motorundan dumanlar çıkan metrobüste panik yaşandı.
Beylikdüzü yönüne ilerleyen metrobüsten Haramidere'ye geldiğinde saat 16.30 sıralarında dumanlar yükseldi. Motor kısmından duman yükselen yolcu dolu metrobüsü durduran sürücüsü kapıları açtı. Yolcular tahliye edilirken olay yerine itfaiye sevk edildi. Metrobüsteki küçük çaplı yangın kısa sürede söndürüldü. Metrobüs çekici ile garaja götürüldü.
Kaynak: DHA
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