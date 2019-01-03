Metrobüsün Çarptığı Vatandaş Hayatını Kaybetti
52 dakika önce
Metrobüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybettiİSTANBUL - Sabah saatlerinde Perpa Durağı'nda metrobüs yoluna düşen bir kişiye metrobüs çarptı.
Metrobüsün çarptığı vatandaş hayatını kaybetti
İSTANBUL - Sabah
saatlerinde Perpa
Durağı'nda metrobüs yoluna düşen bir kişiye metrobüs çarptı. Sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı ağır yaralı vatandaş, hastanede hayatını kaybederken metrobüs şoförü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Sabah saatlerinde Perpa metrobüs yolunda meydana gelen kazada metrobüs yoluna düşen bir şahıs, metrobüs tarafından ezildi. Uzun süre kalp masajı yapılarak kurtarılmaya çalışılan yaralı vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken metrobüs şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Olay, sabah 08.00'da Perpa metrobüs durağı Topkapı istikametinde meydana geldi. Ayağı kayarak metrobüs yoluna düşen 45-50 yaşlarında bir erkek şahısa metrobüs çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaklaşık 30 dakika boyunca şahsa kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştı. Ekiplerin metrobüs altında ezilen vatandaşı hayata döndürme çabaları sürerken, metrobüs seferleri aksadı. Durakta uzun kuyruklar oluştu. Ezilen vatandaş, ilk müdahalenin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Metrobüs altında ezilen Mehmet Suel, yoğun müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazayı yapan metrobüs şoförü ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:38 Kaynak: İHA
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