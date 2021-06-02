Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı - Son Dakika

Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı
Üsküdar'da metrobüste 2 grup arasında yaşanan tartışma tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Üsküdar'da Burhaniye metrobüs durağında meydana gelen olayda metrobüste yolcular arasında kavga çıktı.
KAVGA YOLA SIÇRADI
İki kişi arasında başlayan tartışma, metrobüs içerisinde bulunan diğer yolcuların da olaya karışmasıyla tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Olayın büyümesi üzerine metrobüs şoförü aracı sağa çekti ve kavga yola sıçradı.
O ANLAR KAMERADA
Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:52 Kaynak: SonDakika.com
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