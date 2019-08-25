Metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı
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Metrobüsün motor bölümünde yangın çıktıİSTANBUL(İHA)- Avcılar Şükrübey'de bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
Metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı
İSTANBUL(İHA)- Avcılar Şükrübey'de bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular metrobüsten tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
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