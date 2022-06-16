Metroda 3 kızı elle taciz edip bıçakla korkutan Suriyeli maganda sınır dışı edilecek!

Önceki gün saat 18.00 sıralarında Nilüfer ilçesi, Ataevler metroda iddiaya göre metrodan kız kardeşi ve kız arkadaşıyla birlikte çıkan Yelda Arslan'ın yanına gelen Suriyeli Murad Raşo, elle kızları taciz etmeye çalıştı.

"SİZİ BIÇAKLARIM" DİYE TEHDİT ETTİ

Durumdan rahatsız olan Arslan, şüpheliyi uyararak yoluna devam etmek istedi. Bunun üzerine Yelda Arslan'ın yanına gelen Raşo belindeki bıçağı gösterip, 'Sizi bıçaklarım' diyerek tehdit etti. Arslan, çığlık atarak yardım istedi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Metro istasyonunda bulunan güvenlik görevlileri şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Yelda Arslan durumu polis ekiplerine bildirdi ve cep telefonu kamerasını da açarak kayda girdi. Arslan kendisinden özür dileyen tacizciye tepki göstererek şikayetçi olacağını belirtti. Polise teslim edilen Murad Raşo, ifadesinde pişman olduğunu söyledi. 'Halkın huzurunu bozmak' suçlamasıyla hakkında işlem yapılan Murad Raşo, sınır dışı edilmek üzere savcılık talimatıyla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

"KALABALIK OLMASA BELKİ DE DEDİĞİNİ YAPACAKTI"

Yaşadığı olayın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Yelda Arslan, "Bıçak var deyip cebini gösterdi, 'Sizi bıçaklarım' dedi. Etraf kalabalık olmasa belki söylediğini uygulayacaktı, bilemeyiz. İlla ölmemiz mi gerekiyor demeyeceğim ölsek bile hiçbir şey olmuyor. Bu düzenden nefret ediyorum, bunlara bu yüzü verenlerden nefret ediyorum, ben özgürce yaşamak istiyorum" dedi.