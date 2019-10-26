Son Dakika Haberleri: Metroda 5 saat
Son Dakika Magazin Metroda 5 saat

Metroda 5 saat

25 dakika önce

İdil Dizdar ve Said Dağdeviren'in yönetmenliğinde gerçekleşen çekimler, metronun kapalı olduğu saatlerde, özel izin alınarak yapıldı ve 5 saat gibi kısa bir sürede tamamlandı.

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İdil Dizdar ve Said Dağdeviren'in yönetmenliğinde gerçekleşen çekimler, metronun kapalı olduğu saatlerde, özel izin alınarak yapıldı ve 5 saat gibi kısa bir sürede tamamlandı. Önal, çalışmada ünlü modacı Rufat İsmayil'in imzasını taşıyan kıyafetlerle kamera karşısına geçti.

İdil, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:44 
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