Metroda 5 saat
25 dakika önce
İdil Dizdar ve Said Dağdeviren'in yönetmenliğinde gerçekleşen çekimler, metronun kapalı olduğu saatlerde, özel izin alınarak yapıldı ve 5 saat gibi kısa bir sürede tamamlandı.
İdil Dizdar ve Said Dağdeviren'in yönetmenliğinde gerçekleşen çekimler, metronun kapalı olduğu saatlerde, özel izin alınarak yapıldı ve 5 saat gibi kısa bir sürede tamamlandı. Önal, çalışmada ünlü modacı Rufat İsmayil'in imzasını taşıyan kıyafetlerle kamera karşısına geçti.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:44
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