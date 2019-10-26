Metroda 5 saat

İdil Dizdar ve Said Dağdeviren'in yönetmenliğinde gerçekleşen çekimler, metronun kapalı olduğu saatlerde, özel izin alınarak yapıldı ve 5 saat gibi kısa bir sürede tamamlandı. Önal, çalışmada ünlü modacı Rufat İsmayil'in imzasını taşıyan kıyafetlerle kamera karşısına geçti.