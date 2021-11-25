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Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu - Son Dakika

Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu

25.11.2021 11:31
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu

Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu.

KADIKÖY- Tavşantepe metrosunda bıçaklı kişinin tehditler savurduğu kadın açıklamalarda bulundu. Annesiyle yolculuk ederken bıçaklı kişinin tehdidiyle karşılaştıklarını belirten 26 yaşındaki Senanur Damgacı, "Normalde kick boksçuyum. Kendime güvendim ama o sırada çok korktuk" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy- Tavşantepe metrosunda yaşanmış, Kadıköy yönüne doğru ilerleyen metro, Bostancı Durağında beklediği sırada, Senanur Damgacı ile Emrah Yılmaz (32) arasında tartışma yaşanmıştı. Elinde bıçak olan Yılmaz, etrafa küfürler savurarak önce Senanur Damgacı'nın üzerine yürüyüp ardından trenden inmişti. Tekrar trene binen Yılmaz, elindeki bıçağı tartıştığı Damgacı'ya doğru sallayarak, yanına çağırdı ve küfürler eşliğinde "Suratını keserim senin" dedi. Saldırgan daha sonra tren kapılarının kapanmasıyla gözden kaydoldu. O anlar trende bulunan diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

"KÜFREDEREK AĞIR LAFLAR SÖYLEMEYE BAŞLADI"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Senanur Damgacı, "Maskesi burnuna kadar açık bir kadın oturuyordu. Kadına laf söyleyerek, söylenmeye başladı. Çok müdahale etmedik duruma. Karşımızda oturuyordu. Kadın da cildimde yara vara biraz indirmem gerekiyor diye izah etmesine rağmen adam, sataşmaya devam etti. Sonrasında ayağa kalkarak, küfürler ederek ağır laflar söylemeye başladı. Sonrasında kadına bağıramayacağını, öyle laflar söyleyemeyeceğini ilettim adama. Daha sonra bana saldırarak, arbede yaşandı. Tekmeler, itişmeler, kalkışmalar… Bana vurmaya çalıştı çok üzerime gelmedi, araya insanlar girerek engellemeye çalıştı. Sosyal medyada insanlar bir şey yapmadıkları lanse ediliyor ama bıçak çıkmadan önce herkes müdahale etmeye çalıştı." dedi.

"ARTIK BİRİLERİNİN BUNLARA 'DUR' DEMESİ LAZIM"Kick boksçu olduğunu, jimnastik antrenörlüğü de yaptığını belirten Damgacı, "Arbede sırasında araya annem girdi. Annemi savurup fırlattı. O anları görünce ben çıldırdım. Adamın üzerine yürümeye başlayınca adam ekmek bıçağını çıkardı. O anda hiçbir şey yapamadım. Ben normalde Kick bocksçuyum.  Kendime güveniyordum. Herhangi bir malzeme karşısında hiçbir şey yapamayacağımı gördüm.  Çok kötü bir durum, çok kötü bir histi. Tek yapacağım şey annemi korumaktı. İnşallah saplamaz dedim. Tamamıyla şans eseri kurtulduk. Kadın cinayetleri hep kuytu köşelerde yapıldığı bilinirken, bildiğiniz kamera kayıtların olduğu metroda aleni bir şekilde insanların arasında yapıldı. Bunlara artık birilerinin 'DUR' demesi gerekiyor. Buna önlem alınmadığı sürece bu tür sapıklıklar ve saldırılar devam edecektir. " diye konuştu. Damgacı şöyle devam etti:

"O anda beynim durdu. Bıçağı görünce kendimi geri ittim. Nişanlımla görüşmeme iki gün kalmıştı. Uçağa binip gidecektim. Sadece 2 günüm kaldığını düşündüm başka bir şey düşünemedim. Bu olaylar yaşandığında megafona 5-6 kez basıldı. Annem, ben ve başkaları bastı. Hiçbir cevap gelmedi adam tehditleri savurduktan sonra kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra megafondan cevap geldi. Metro seyir halindeyken, güvenlik görevlisi gelerek ne olduğunu sordu. Ben o insandan da şikayetçi oldum. Görevini suiistimal ettiği için. Bunu bir ihmal eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Umarım birileri müdahale edilir. Sadece kadınlara oluyor. Şikayetçi oldum. Adamın tutuklandığını öğrendim. Annem ve ben ifadelerimizi verdik. Umarım tutuklu yargılanır. Adalet yerini bulur. Annemin durumu iyi.  Anneme yaptığı hareket çok tehlikeliydi. Ufak morarma ve darp izi dışında bir şey olmadı. Çok şükür o bıçak bir yerimize gelmedi" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Bostancı, Kadıköy, Emrah, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu - Son Dakika


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