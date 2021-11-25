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Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu: "Ölebilirdim Allah korudu" - Son Dakika

Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu: "Ölebilirdim Allah korudu"

25.11.2021 10:52
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu: "Ölebilirdim Allah korudu"

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu.

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bulunan bir şahıs, tartıştığı kadına bıçak çekerek hakaretler savurdu. Metroda bıçaklı şahsın hakaretlerine uğrayan Senanur Damgacı yaşanan korku dolu dakikaları anlattı.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde E.Y. ile Nilgün Damgacı arasında tartışma çıktı. E.Y. isimli şahıs şahıs tartıştığı kadına ve o esnada yanında bulunan kızı Senanur Damgacı'ya bıçak çekerek hakaretler savurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı. E.Y. isimli şüpheli gece saat 02.30 sıralarında polis ekiplerince yakalandı. E.Y.'nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

"ANNEM VARDI KAÇAMAZDIM"

Öte yandan annesiyle birlikte metroda bıçaklı şahsın saldırısına uğrayan Senanur Damgacı yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu. "Metroda bir kadın cilt rahatsızlığı nedeniyle maskesini biraz aşağı indirme zorunda kaldı. Saldırgan şahıs, kadına hakaret ederek söylenmeye başladı. Karşısındaki kadın cevap vermedikçe adam daha fazla üzerine gitmeye başladı. Biz de saldırgan kişiye kadının üzerine gitmemesi konusunda uyardık. Sonrasında olay bize döndü. Bıçak çıkartarak üzerimize yürüdü. Metrodaki vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Ama saldırgan durmak bilmedi. Ayrıca vatandaşlar araya girmeye çalışırken metronun güvenlik birimleri konuya müdahale etmedi. Biz onlardan da şikayetçiyiz" diye konuştu.

(Halit Arslan - İzzet Aydın-İHA)

Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu: Ölebilirdim Allah korudu
Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu: Ölebilirdim Allah korudu

Hakaret, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu: 'Ölebilirdim Allah korudu' - Son Dakika


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