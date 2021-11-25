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Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! - Son Dakika

Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!

25.11.2021 11:32

İstanbul'da Kadıköy - Tavşantepe Metro hattında eli bıçaklı saldırganın küfür ve hakaretlerine maruz kalan kadınlardan Senanur Damgacı, olay anına ilişkin açıklamalarda bulundu. Senanur Damgacı, "Orada bir kadın oturuyordu, maskesi yarı kapalıydı ve burnu açıktaydı. Kadına bu yüzden laf söylemeye başladı ancak biz ilk başta aldırış etmedik. Kadının cildi yaraydı ve maskeyi yarıya indirmesi gerektiğini söyledi. Ancak adam, sataşmaya devam etti ve olay gelişti" sözlerine yer verdi.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam saatlerinde bıçaklı adam, metrodaki vatandaşlara dehşeti yaşattı. Metro ilerlediği sırada E.Y. ile Nilgün Damgacı arasında tartışma çıktı. E.Y. isimli şahıs şahıs tartıştığı kadına ve o esnada yanında bulunan kızı Senanur Damgacı'ya bıçak çekerek hakaretler savurduktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

E.Y. isimli şüpheli gece saat 02.30 sıralarında polis ekiplerince yakalandı. E.Y.'nin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit hakaret, kişi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme suçlarından toplamda 20 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Yaşanan üzücü olayın ardından küfre ve saldırıya maruz kalan Senanur Damgacı açıklamalarda bulundu.

Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! İşte olayın perde arkası

"KADININ YÜZÜNDE CİLT RAHATSIZLIĞI VARDI"

Adamın küfürlerine maruz kalan Senanur Damgacı, olay anının başlangıcını anlatarak, "Orada bir kadın oturuyordu, maskesi yarı kapalıydı ve burnu açıktaydı. Kadına bu yüzden laf söylemeye başladı ancak biz ilk başta aldırış etmedik. Kadının cildi yaraydı ve maskeyi yarıya indirmesi gerektiğini söyledi. Ancak adam, sataşmaya devam etti. Sonrasında kadına gücü yeteceğini düşündüğü için ayağa kalkıp küfürler saydırmaya başladı" dedi.

Metroda bıçaklı saldırgan dehşeti yaşayan kadın, korku dolu anları anlattı

"İNSANLAR MÜDAHALE ETTİ ANCAK BIÇAKTAN KORKTULAR"

İnsanların araya girdiğini ancak bıçağın durumu değiştirdiğini söyleyen Damgacı, "Ben kadına bağıramayacağını söyledim. Ardından da hemen bana saldırdı zaten. Bana vurdu, ama çok denk gelmedi. Araya insanlar girdi. Medyaya yansıyan bölümlerde insanların müdahale etmediği görülüyor ancak öyle değil. Metrodakiler bıçak çıkmadan önce adama müdahale etti. Bıçağın çıkarılmasının ardından insanlar korkuttu. Bıçak da ekmek bıçağıydı. Anneme saldırınca ben çıldırdım. Arkadan diğer insanlar gelirken bıçağı çıkardı ve biz hiçbir şey yapamadık. Ben normalde dövüş sanatıyla uğraşıyordum ancak bıçak karşısında bir şey yapamayacağımı düşündüm ve annemi korumaya geçtim. İnşallah saplamaz dedim. Allah kurtardı bizi. İnsanlar kadın cinayetlerinin kuytu köşede yapıldığını sanıyor ancak bunlar bildiğiniz insanlara açık yerlerde oluyor" diye konuştu.

Metroda bıçaklı saldırgan dehşeti yaşayan kadın, korku dolu anları anlattı

"GÜVENLİKLER OLAY BİTİNCE GELDİ"

Damgacı, çok merak edilen "Güvenlikler neden müdahale etmedi?" sorusuna ilişkin de şöyle konuştu: "Güvenlik görevlileri megafonla çağırdılar. Ancak hiçbir şekilde gelmedi. Adam indi ve kapı kapandı. Kapı kapandıktan sonra cevap geldi. Metro seyir halindeyken güvenlik görevlisi yanımıza geldi. Ancak niye saklandı anlamıyorum, görevini suiistimal ettiği şikayet ettim. Bu insanlara gerekli donanım verilmediği için de ilgilileri şikayet etmeyi düşünüyorum."

Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu!

Hakaret, Kadıköy, Polis, Metro, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Metroda bıçaklı saldırıya uğrayan kadın konuştu! - Son Dakika


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