Metroda "Bursa'da zaman" sergisi - Son Dakika

Metroda "Bursa'da zaman" sergisi

27.01.2021 18:36

Metroda "Bursa'da zaman" sergisi Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar, Yıldırım Belediyesi tarafından vefatının 59. yıldönümünde düzenlenen "Bursa'da zaman' adlı fotoğraf sergisi ile anıldı.

Metroda " Bursa'da zaman" sergisi

BURSA - Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Ahmet Hamdi Tanpınar, Yıldırım Belediyesi tarafından vefatının 59. yıldönümünde düzenlenen "Bursa'da zaman' adlı fotoğraf sergisi ile anıldı.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Beş şehir' adlı eserindeki "Bursa'da zaman" başlıklı yazısından yola çıkan Yıldırım Belediyesi, Davutdede Metro İstasyonu'nda sergi açtı. Vatandaşların ilgi gösterdiği sergide ziyaretçiler nostaljik anlar yaşadı. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı anma fikri ile yola çıkılan bu yolculukta duygu dolu anlar yaşandı.

Sergiyi ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın tanınmasında önemli olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ı vefatının 59. yılında rahmetle ve minnetle yad ettiklerini belirterek, "Bugün düzenlediğimiz "Bursa'da zaman" sergisiyle beraber de hatırasını yad ediyoruz. Bursa, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ifadesiyle bir ebedi eser, ecdadımızın bir ibadet gibi inşa ettiği bir eser, bir şairin şiiri gibi nakış nakış işlenmiş. Bir inşaat çalışması gibi değil, bir ibadet yapar gibi genişlemiş, büyümüş bir şehir burası. Dolayısıyla da bu şehrin bir ruhu var. Yapılan bütün inşai çalışmalar aslında bu ruhun bir bedene bürünmesidir. Ahmet Hamdi Tanpınar Bursa'yı böyle tarif ediyor. Biz de hem kendisini yad etmek, hem de hemşehrilerimize geçmişi hatırlatmak, geçmişteki Bursa fotoğraflarıyla bu anı yaşatmak maksadıyla böyle bir sergi açtık. İnşallah yapacağımız bir dönüşüm çalışmasında da bir çeşmemize Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ismini vererek kendisini ölümsüzleştirmiş olacağız" diye konuştu.

Metrodaki sergi 29 Ocağa kadar ziyarete açık olacak.

Metroda Bursa'da zaman sergisi
Metroda Bursa'da zaman sergisi
Metroda Bursa'da zaman sergisi
Metroda Bursa'da zaman sergisi

Ahmet Hamdi Tanpınar, Yıldırım, Bursa, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Metroda 'Bursa'da zaman' sergisi - Son Dakika


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