Metroda çıkan tartışmada 2 kişi bıçaklandı - Son Dakika

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Esenler'de gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler hareket halindeki metroda tartıştıkları 3 kişiden iki kişiyi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakladı. Yaşanan olay sonrası metro Esenler istasyonuna geldiğinde bıçaklanan 2 kişi ile diğer bir arkadaşı trenden indi. Olayı gerçekleştiren kişi yada kişiler ise yoluna metro ile devam etti. Metrodan inen ve bıçaklanan iki kişi ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay Esenler Metro İstasyonunda gece saat 03.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen 3 kişi Bağcılar'dan bindikleri Yenikapı- Kirazlı metrosunda kimliği belirsiz kişi yada kişiler ile aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İki grup arasında çıkan kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Hareket halindeki metro Esenler istasyonuna geldiğinde bıçaklanan 2 kişi ile diğer arkadaşları trenden indi.

Olayı gerçekleştiren kişi yada kişiler ise yoluna metro ile devam etti. Metrodan inen 3 kişiden ikisini kanlar içinde gören güvenlik görevlileri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Polis ekipleri de olay yerine gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan 2 kişiye ilk müdahaleleri yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de metrodan inen ve ismi öğrenilemeyen üçüncü kişinin de ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Polis ekipleri Esenler metro istasyonunda olay yeri çalışması yaptı. Metronun güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alan polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri yakalamak için çevrede inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.