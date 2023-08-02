Metroda Eşini Aldatan Kadının Tepkisi Kameralara Yansıdı - Son Dakika
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Metroda Eşini Aldatan Kadının Tepkisi Kameralara Yansıdı

02.08.2023 17:28

Bursa'da bir kadın, metroda eşini başka bir kadınla görünce sinirlenerek tepki gösterdi. Kadın, eşinden evinin anahtarını isteyerek ona bir daha eve giremeyeceğini söyledi. Olay, bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

BURSA'da bir kadın, metroda eşini başka bir kadınla görünce sinirlerine hakim olamadı. Eşinden evinin anahtarını isteyen kadının, "O eve giremeyeceksin bir daha" diye bağırdığı olay, metrodaki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Temmuz'da, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Metroya binen kadın, eşini başka bir kadınla görünce sinirlendi. Metroda bağırıp kocasına ve yanındaki kadına tepki gösteren kadın, "Ver o anahtarı. Öldür lan beni, bunun için mi öldüreceksin? Anahtarı ver, evin anahtarını ver. Kurban olduğum Allah'ım gördün mü? Fehmi ile buluştunuz değil mi?" dedi.

Konuşmalarından, eşinin yanındaki kadını ve ailesini de tanıdığını belli eden kadın, "Arayacağım ağabeyini, senin kocanı da arayacağım. O çocuğu alacak senden bundan dolayı" diye bağırdı.Eşine, "Anahtarı ver, anahtarı versene. O eve giremeyeceksin bir daha. O eve bir daha adımın girmeyecek. Anahtarı ver. Dur, anneni de görüntülü arayayım, göstereyim sizi" dedi.Kadının bu sözü üzerine metro kapısının önünde duran kadın arkasını dönerken, o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA
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Osmangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metroda Eşini Aldatan Kadının Tepkisi Kameralara Yansıdı - Son Dakika


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