Metroda FETÖ propagandası yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Metroda FETÖ propagandası yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Metroda FETÖ propagandası yapan 4 kişi yakalandı

7 saat önce

Ankara Metrosu'nda terör örgütü FETÖ'nün propagandasını yapan ve görüntüleri sosyal medyada dolaşan 4 kişi gözaltına alındı.

Metroda FETÖ propagandası yapan 4 kişi yakalandı, System.String[]

Ankara Metrosu'nda terör örgütü FETÖ'nün propagandasını yapan ve görüntüleri sosyal medyada dolaşan 4 kişi gözaltına alındı.


19 Ocak tarihinde Ankara Kızılay ve Batıkent metro istasyonu girişlerinde FETÖ propagandası yapmak için yürüyüş düzenleyen 66 kişi polisle karşı karşıya gelmişti. Yapılmak istenen eyleme Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri izin vermemiş, zanlılar gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden bazıları 20 Ocak'ta Batıkent Metro İstasyonu'nda tekrar toplanınca polis müdahale etti. Buradaki olayda da 16 kişi gözaltına alındı. Gruba katılmak isteyen fakat gelemeyen 4 kişinin ertesi günü Kızılay-Batıkent metrosunda FETÖ propagandası yaparak, bunu kayıt altına alıp sosyal medyada yayınladıkları belirlendi. Bunun üzerine Y.A, B.Ç, M.Ç. ve A.G. isimli zanlılar, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlılar hakkında "FETÖ üyesi olmak ya da propagandasını yapmak" suçundan yasal işlem yapıldığı öğrenildi.


Zanlılardan Y.A'nın Emniyet Genel Müdürlüğünden ihraç edildiği, B.Ç. isimli şüphelinin FETÖ'ye finansal destek aktaran bir firmada çalıştığı, M.Ç. ve A.G. isimli zanlıların ise çocuklarının 15 Temmuz darbe girişimi davaları çerçevesinde tutuklu bulundukları öğrenildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:01 Kaynak: İHA
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