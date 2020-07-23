Metroda 'görüntü çekme' kavgası kamerada - Son Dakika

Metroda 'görüntü çekme' kavgası kamerada

Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi metroda darp ettiler

BURSA - Bursa'da metro içinde kadınları cep telefonuyla fotoğraf çektiği iddia edilen genç adam darp edildi. Metrodaki gergin anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Kaşı yarılan şahıs metrodan inerek uzaklaştı.

Olay, Bursa'da toplu ulaşım aracı olan metroda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metro içerisinde bulunan vatandaşlar, başka bir kişinin cep telefonuyla kadınların fotoğraflarını çektiğini iddia ederek adama saldırdı. Tekme ve tokatların havada uçtuğu ve küfürlerin edildiği metroda diğer vatandaşlar araya girerek kavgayı bitirdi. Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişi cep telefonundaki fotoğrafları göster demelerine rağmen cep telefonunu göstermezken, şikayetçi olacağını söyleyerek metrodan indi.

Kadınların fotoğrafını çeken kişinin darp edilme anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.