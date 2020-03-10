Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü - Son Dakika Dünya

Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü

13 dakika önce

Koronavirüsün Avrupa'da can almaya devam ettiği günlerde, Belçika'nın Brüksel kentinde bir vatandaş metroda elini ağzına götürerek defalarca metro direğine sürdü. O anlar başka bir yolcu tarafından görüntülendi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs Avrupa'da yüzlerce ölümün yaşanmasına sbeep olurken, Belçika'nın Brüksel kentinde bir metroda yaşanan olay "Bu kadarı da olmaz" dedirtti. Yüzünde maske bulunan erkek yolculardan biri elini defalarca ağzına götürüp metroda bulunan direklere sürdü. Yolcunun bu tuhaf hareketi, başka bir yolcu tarafından görüntülendi.

DİREĞİ DEFALARCA SIVADI

Görüntülerde, metro içerisinde bulunan yüzü maskeli bir erkek yolcunun elini ağzına defalarca götürerek metro direğine sürdüğü anlar yer aldı. Yolcunun bu tuhaf hareketleri başka bir yolcu tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Kullanıcılar, maskeli yolcuya bu tuhaf hareketinden dolayı tepki yağdırdı.

BELÇİKA'DA VAKA SAYISI 239

Tüm dünyada etkisini gösteren ölümcül koronavirüs, Avrupa'da can almaya devam ediyor. İtalya'da 463, İspanya'da 31, Fransa'da 30 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan virüste, Belçika'da can kaybı yaşanmazken 239 kişinin virüsü taşıdığı açıklanmıştı.

Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü
Belçika, Brüksel, Avrupa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:36 
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