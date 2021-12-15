Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi - Son Dakika

Show TV ekranlarına kadınlara yönelik çok sayıda cinsel taciz olayını haberleştiren muhabir Tuğba Södekoğlu, bu sefer tacizin hedefi oldu. Gayrettepe Metrosu'nda bir sapık, Södekoğlu'na cinsel organını göstermeye çalıştı.

İŞTEN EVE GİDİYORDU

Show Muhabiri Tuğba Södekoğlu, işten çıkıp evine giderken bir sapık tarafından takip edildi. Şahıs daha sonra teşhircilik yaparak cinsel organını Södekoğlu'na göstermeye çalıştı.

MUHABİRİN ÖNÜNÜ KESTİ

Sapık şahıs daha sonra Södekoğlu'nun önünü keserek üstüne yürüdü. Yaşanan tüm bu anların ardından sapık şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Södekoğlu da emniyete giderek tacizcisiyle yüzleşti.

"HİÇ UTANMADIN MI?"

Södekoğlu, bu sefer haberci olarak mesleğini yaptı. Sapık, polis aracına götürüldüğü sırada mikrofonu yönelten Södekoğlu, "Hangi yüzle yaptın bunu, hiç utanmadın mı? Senin ailen yok mu?" gibi sorular sordu.