Show TV ekranlarına kadınlara yönelik çok sayıda cinsel taciz olayını haberleştiren muhabir Tuğba Södekoğlu, bu sefer tacizin hedefi oldu. Gayrettepe Metrosu'nda bir sapık, Södekoğlu'na cinsel organını göstermeye çalıştı.
Show Muhabiri Tuğba Södekoğlu, işten çıkıp evine giderken bir sapık tarafından takip edildi. Şahıs daha sonra teşhircilik yaparak cinsel organını Södekoğlu'na göstermeye çalıştı.
Sapık şahıs daha sonra Södekoğlu'nun önünü keserek üstüne yürüdü. Yaşanan tüm bu anların ardından sapık şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Södekoğlu da emniyete giderek tacizcisiyle yüzleşti.
Södekoğlu, bu sefer haberci olarak mesleğini yaptı. Sapık, polis aracına götürüldüğü sırada mikrofonu yönelten Södekoğlu, "Hangi yüzle yaptın bunu, hiç utanmadın mı? Senin ailen yok mu?" gibi sorular sordu.
Son Dakika › Güncel › Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi - Son Dakika