Metroda ilişkiye giren çift TikTok'ta paylaşıldı - Son Dakika
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Metroda ilişkiye giren çift TikTok'ta paylaşıldı

Metroda ilişkiye giren çift TikTok'ta paylaşıldı

05.07.2023 14:20

İngiliz kadın Marie Lumiere, metrodan indiği sırada bilet bekleme alanında ilişkiye giren çifti videoya alıp TikTok hesabında paylaştı. Marie, bu durumdan rahatsızlık duydu ve olayın gerçek olduğuna inanmakta zorlandı. İzleyiciler ise şaşkınlık ve tepkiyle karşıladılar.

Marie Lumiere, isimli İngiliz kadın, metrodan indiği sırada metronun bilet bekleme alanında ilişkiye giren çifti görünce telefonunu çıkarıp çifti videoya alıp görüntüyü TikTok hesabında paylaştı.

Metroda ilişkiye giren çift TikTok'ta paylaşıldı

Şehir merkezine yol alırken, biletleme salonunda onu bekleyen cinsel sahne karşısında dehşete düştü.

Bir video çekerek, "POV: Birmingham New Street treninden yeni indin," yazdı.

Kamerayı döndürerek, bir sütunun arkasında oturan bir kadının bir adama oral seks yaptığını gösterdi.

Olay yerindeki diğer kişiler, cinsel eylemin farkında görünmüyor gibi görünüyordu, ancak Marie bu durumdan rahatsız oldu.

"Bu yer gerçek olamaz. Bu yer gerçek olamaz," diyerek inkar etti ve istasyondan çıkmak için döndü.

"Sabah saat 10. Gerçekten saat 10'da."

Ekledi: "Hoşgeldin Birmingham başlangıç paketi tam zamanında geldi."

İzleyiciler, "ama neden" diye sordular ve Marie, "Onları gördüğümden beri kendime aynı şeyi soruyorum," diye yanıtladı.

Birisi, "Şehir merkezi sadece bir simülasyon, gerçek değil," diye espiri yaptı.

Diğerleri artık Birmingham'ı ziyaret etmeyi düşünmüyorlar.

"Böyle şeylerin Birmingham'da olmasını beklemeye başladım ve bu beni korkutuyor," dedi bir kişi.

Bir diğeri, "Temmuz'da Birmingham'ı ziyaret etmeyi düşünüyordum... ama teşekkürler," dedi.

"Bir trenle Birmingham'a geri döndüğümde her zaman bir şeyler oluyor," bir başkası benzer bir deneyimi paylaştı.

Bir başkası ise, "İşte bu yüzden tren istasyonunda ya da ona yakın bir yerde kalmıyorum," dedi.

Daily Star, konu hakkında Network Rail ve West Midlands Polisine yorum için başvurdu.

Mayıs ayında, bir kadın, Daresbury'daki Creamfields Festivali'nde bir dönme dolapta bir erkeğe oral seks yaparken görülmüştü.

Bu görüntüler, "Daresbury'daki dönme dolapta harika bir manzara... 8 sterlinlik ücretine değer," başlığıyla yüklendi.

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Son Dakika 3. Sayfa Metroda ilişkiye giren çift TikTok'ta paylaşıldı - Son Dakika


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