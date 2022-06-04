Olay, akşam saatlerinden Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka İstasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, istasyonda bekleyen Fatih Emir Ç. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir şekilde raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Raylara atlayan Fatih Emir Ç., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, yaşanan intihar girişimi nedeniyle Yenikapı-Atatürk Oto Sanayi istasyonları arasında seferler durduruldu.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Metroda intihar girişimi, raylara atlayan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.