Metroda intihar girişimi, raylara atlayan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika
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Metroda intihar girişimi, raylara atlayan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı

05.06.2022 00:57
Metroda intihar girişimi, raylara atlayan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı

Yenikapı-Hocıosman Metro Hattı Darüşşafaka İstasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs yaralı olarak kurtarıldı.

Yenikapı-Hocıosman Metro Hattı Darüşşafaka İstasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan şahıs yaralı olarak kurtarıldı. İntihar girişimi nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.

Olay, akşam saatlerinden Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka İstasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, istasyonda bekleyen Fatih Emir Ç. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir şekilde raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Raylara atlayan Fatih Emir Ç., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, yaşanan intihar girişimi nedeniyle Yenikapı-Atatürk Oto Sanayi istasyonları arasında seferler durduruldu. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Hacıosman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metroda intihar girişimi, raylara atlayan bir kişi yaralı olarak kurtarıldı - Son Dakika

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