Metroda intihar girişimi seferleri aksattı - Son Dakika
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Metroda intihar girişimi seferleri aksattı

03.03.2022 19:16
Metroda intihar girişimi seferleri aksattı

İstanbul'da İTÜ Metro İstasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

İstanbul'da İTÜ Metro İstasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Seferler olaydan yaklaşık 30 dakika sonra tekrar normale döndü.

İstanbul'da Yenikapı- Hacıosman Metro hattındaki İTÜ Metro İstasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından intihar girişiminde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaşanan aksama nedeniyle metro istasyonu girişinde yoğunluk oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından seferler yaklaşık 30 dakika sonra normale döndü. - İSTANBUL

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Metro hattında intihar girişimi! İTÜ istasyonu yarım saat sonra kullanıma açıldı Metro hattında intihar girişimi! İTÜ istasyonu yarım saat sonra kullanıma açıldı İstanbul'da İTÜ metro istasyonunda seferler normale döndü İstanbul'da İTÜ metro istasyonunda seferler normale döndü

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, İntihar, Metro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metroda intihar girişimi seferleri aksattı - Son Dakika


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