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Metroda kadın yolculara bıçak çeken zanlının yeni görüntülerine ulaşıldı - Son Dakika

Metroda kadın yolculara bıçak çeken zanlının yeni görüntülerine ulaşıldı

14.01.2022 18:49

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan Emrah Yılmaz'ın olay günü metroya giriş anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan Emrah Yılmaz'ın olay günü metroya giriş anına ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, istasyondaki kapı dedektörünün Yılmaz'ın geçişinin ardından üzerindeki bıçak nedeniyle kırmızı ışıkla sinyal verdiği, ancak bu sırada kendisine herhangi bir müdahalede bulunulmadığı görülüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 24 Kasım 2021'de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle tutuklanan Emrah Yılmaz hakkında hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Dava dosyasında yer alan görüntülerde, Emrah Yılmaz'ın 24 Kasım'da Ataşehir'e gitmek üzere Huzurevi durağından metro istasyonuna giriş anı yer alıyor.

Emrah Yılmaz'ın istasyona girdikten sonra turnikelerden geçtiği görülen görüntülerde, daha sonra kapı dedektöründen geçtiği, normalde yeşil ışık yanan dedektörün Yılmaz'ın üzerindeki bıçak nedeniyle geçişin ardından kırmızı ışıkla sinyal verdiği, ancak bu sırada güvenlik görevlilerince kendisine herhangi bir müdahalede bulunulmadığı yer alıyor.

Görüntülerde, Emrah Yılmaz'ın daha sonra merdivenlerden indiği ve istasyona gelen metroya bindiği görülüyor.

Olayda mağdur olan Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'nın metroya giriş anlarının da yer aldığı görüntülerde, tren içinde yaşanan tartışmanın vatandaşların dikkatini çektiği anlar da bulunuyor.

Olaydan sonra metrodan inerek istasyondan ayrılan Emrah Yılmaz'ın, görüntülerde metro istasyonu içinde sigara içtiği anlar da kameraya yansıyor.

Olay

Sanık Emrah Yılmaz, 24 Kasım 2021'de Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip, hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği gerekçesiyle gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Emrah Yılmaz hakkında, "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlamıştı.

Öte yandan Başsavcılık, olayda saldırıya uğrayan Senanur Damgacı'nın annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'nın şikayeti üzerine özel güvenlik görevlileri hakkında ayrı soruşturma açmıştı.

Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında savcılık, olay sırasında metroda görev yapan güvenlik görevlilerinin belirlenmesi amacıyla emniyete ayrıntılı müzekkere yazmış, ayrıca özel güvenlik görevlilerinin olayda sorumluluklarının bulunup bulunmadığı yönünde araştırma yapılmasını istemişti.

Savcılığın "görevi kötüye kullanma" suçundan başlattığı soruşturmanın sürdüğü belirtilmişti.

Güvenlik kamerası görüntüleri ayrıca bu soruşturma dosyasına da girdi.

Metroda kadın yolculara bıçak çeken zanlının yeni görüntülerine ulaşıldı
Metroda kadın yolculara bıçak çeken zanlının yeni görüntülerine ulaşıldı
Metroda kadın yolculara bıçak çeken zanlının yeni görüntülerine ulaşıldı

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Kadıköy, Hakaret, Metro, Emrah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Metroda kadın yolculara bıçak çeken zanlının yeni görüntülerine ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metroda kadın yolculara bıçak çeken zanlının yeni görüntülerine ulaşıldı - Son Dakika
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