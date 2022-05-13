Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakarette bulunan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakarette bulunan sanığın yargılanmasına devam edildi

13.05.2022 14:15
Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakarette bulunan sanığın yargılanmasına devam edildi

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Emrah Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanığın cezai ehliyetine ilişkin muayene işlemlerinin tamamlandığını belirten hakim, Adli Tıp Kurumu raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını ve sanığın önceden "hükümlüyken kaçma" suçundan ceza aldığını tutanağa geçirdi.

Duruşmada söz verilen sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini, soruşturma aşamasında metrodaki görüntülerin zamanında incelenmediğini belirterek, sadece aleyhine olan delillerin toplandığını öne sürdü.

Sanık avukatı Ezgi Sena Yassıbaş, müvekkilinin cezai ehliyetinin olmadığını savunarak sanığın ev hapsi şartıyla tahliyesini istedi. Müştekilerin avukatları ise dosyada yeterli delillerin toplanmadığını ifade ederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın akıl sağlığı yönünden rapor gelmediğini gerekçe gösteren duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Emrah Yılmaz'ın, 24 Kasım 2021'de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği aktarılıyor.

İddianamede, Emrah Yılmaz'ın "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

YORUMLAR
500
METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ METRODAKİ BIÇAKLI SALDIRGANIN TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ 16 yaşındaki kız çocuğuna bekçi tacizi iddiası asılsız çıktı 16 yaşındaki kız çocuğuna bekçi tacizi iddiası asılsız çıktı

Asliye Ceza Mahkemesi, Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakarette bulunan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


Son Dakika
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
20:10 Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:29:14. #1.12#
SON DAKİKA: Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakarette bulunan sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement