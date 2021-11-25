Metroda kadın yolcuya bıçak çekip hakaret eden zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda bir kadın yolcuya bıçak çekip, tehdit ve hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, zanlının yakalanması için detaylı çalışma başlatıldığı belirtilerek, görüntülerdeki zanlının E.Y. (32) olduğunun tespit edildiği ve 02.30 sıralarında yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, 20 suç kaydı olduğu ortaya çıkan zanlı hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan E.Y, daha sonra Anadolu Adliyesi'ne adliyeye sevk edildi.

Başsavcılıktan açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "24 Kasım günü bir erkek şahsın Kadıköy Tavşantepe hattındaki metroda elinde bıçakla kadınlara yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği şeklindeki eylemin metroda bulunan bir vatandaş tarafından kameraya çekilip sosyal medyada paylaşıldığının görülmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak ilgili kolluk birimine şüphelinin yakalanması ve diğer delillerin toplanması yönünde talimat verilmiştir." denildi.

Aynı gün kimliği belirlenen zanlı E.Y'nin yakalanarak gözaltına alındığı bilgisi verilen açıklamada, ayrıca şüphelinin olayda kullandığı bıçağın da ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Soruşturmamız kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkmasını sağlayacak deliller süratle toplanmakta olup, ayrıca eyleme maruz kalan mağdurların korunmaları yönünde gerekli tedbirler de alınmaktadır. Şüpheli bugün Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecek ve hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.