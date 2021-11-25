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Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

25.11.2021 13:57

İstanbul'da dün akşam metroda elinde bıçakla bir kadını tehdit edip küfürler savuran saldırgan, adliyeye sevk edildi. Şahıs ilk ifadesinde, maskesini tam takmayan bir kadını uyardığını ve o sırada olaya başkalarının dahil olduğunu söyledi. Saldırgan, "Bu sırada genç bayan ile annesi bana tekme ve yumruk attı. Ben de kendimi korumak için bıçağımı çıkardım. Kimseyi hedef göstererek bıçağı sallamadım" ifadelerini kullandı.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda dün akşam Senanur Damgacı'yı elindeki bıçakla "Suratını keserim senin" diyerek tehdit eden Emrah Yılmaz (32) saat 02.30 sıralarında polis operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan Yılmaz'ın yapılan incelemesinde uyuşturucu madde bulundurma, uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme gibi 20 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube'ye getirilen saldırganın ifadesi alındı. İşlemleri tamamlanan Yılmaz, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"MASKESİNİ TAKMASI İÇİN UYARDIM"

Emrah Yılmaz'ın ilk ifadesinde "Cebimde bıçakla metroya bindim. Oturuyordum. 2-3 durak gittik. Bostancı durağına geldiğimizde ismini bilmediğim, karşımda oturan kapalı bayanın maskesinin aşağıda olduğunu gördüm. Ve bayana nazik bir şekilde korona var maskenizi tam kapatır mısınız dedim. Bu bayan kızgın bir şekilde çekmeyeceğim siz karışamazsınız dedi. Ben birkaç kez uyarmaya devam ettim. O sırada başka bir kadın, kapalı bayanı savunmaya yönelik bağırarak tam hatırlamadığım sözler kullandı. Ben herkesin hakkını savunuyorum astım hastasıyım ama maske takıyorum dedim. Yanında annesi de vardı. O da bana hakaret etti" dediği öğrenildi.

"ANNE KIZ BANA SALDIRDILAR, KENDİMİ KORUMAK İÇİN BIÇAĞI ÇIKARDIM"

Tartışma nedeniyle metrodaki insanların araya girip kendisini tutmaya çalıştığını söyleyen Emrah Yılmaz, "Bu sırada genç bayan bana döner tekme attı. Karnıma geldi. Beni tutanlar olduğu için karşılık veremedim. Annesi de bana saldırıp tekme ve yumruk attı. Ben de kendimi korumak üzere bıçağımı çıkardım. Darp ve linç edilmekten kurtulmak, kapıya yönelip ortamdan kurtulmak için çıkardım. Kimseyi hedef göstererek bıçağı sallamadım ve bıçakla tehdit etmedim. 50-60 kişi üzerime geldiği için kendimi kurtarmak adına bıçak gösterdim" dedi.

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Yılmaz, kendisine tekme attığını öne süren kadın ve annesinden aynı zamanda maske takmadığını belirttiği kadından davacı ve şikayetçi olduğunu kaydetti.

Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı

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SON DAKİKA: Metroda kadını bıçakla tehdit eden saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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