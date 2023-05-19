Metroda kıyafetlerini beğenmediği kişilere saldıran adam ifadesinin ardından serbest bırakıldı - Son Dakika
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Metroda kıyafetlerini beğenmediği kişilere saldıran adam ifadesinin ardından serbest bırakıldı

19.05.2023 21:14

İstanbul'da metroda giyimlerine tepki gösterdiği 2 kişiye saldıran H.O. gözaltına alındı. Kasten yaralama, tehdit, hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak suçlarından adliyeye sevk edilen zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

14 Mayıs'ta Yenikapı-Havalimanı arasında sefer yapan metroda meydana gelen olayda, Merter istasyonda duran vagonda bir yolcu, giyimlerine tepki gösterdiği İ.E.O. ve A.S.O.'yu hedef alarak "Gözlerimin içine bak ve Türkiye'den defol git" diye bağırdı. Aynı yolcu, İ.E.O. ve A.S.O. kendisine cevap verince bu sefer yolculardan İ.E.O.'ya yumruk attı.

İstanbul'da metroda kavga: Giyimlerine tepki gösterenlere saldırdı

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Bunun üzerine İ.E.O. da kendisine saldıran kişiye karşılık verdi ve ikili arasında arbede yaşandı. Tarafları metrodaki diğer yolcular ayırırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da metroda kavga: Giyimlerine tepki gösterenlere saldırdı

SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından İ.E.O., polise giderek kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu. Ulaşım kart bilgilerinden şüphelinin H.O. olduğu belirlendi. H.O., polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kasten Yaralama-Tehdit- Hakaret-Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılamak suçlarından adliyeye sevk edildi. H.O. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul'da metroda kavga: Giyimlerine tepki gösterenlere saldırdı
Kaynak: DHA
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14 Mayıs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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