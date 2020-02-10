Metroda 'koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındı - Son Dakika
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Metroda 'koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındı

6 saat önce

Rusya'da metroda, maskeli bir genç yere düşerek titremeye başladı.

Metroda 'koronavirüs' şakası yaptı, gözaltına alındı, System.String[]

Rusya'da metroda, maskeli bir genç yere düşerek titremeye başladı. Yolcuların korkuyla gençten uzaklaştığı görüldü. Daha sonra gencin sosyal medyada paylaşmak için 'koronavirüs' şakası yaptığı anlaşılınca, Rus polisi genci gözaltına aldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da maskeli bir genç, metroda insanların arasında yere düştü. Yerde titreyen genci gören diğer yolcular, panikle gençten uzaklaşmaya çalıştı. Tren durağa yaklaştığında ise kapıların açılmasıyla insanlar kaçmaya başladı. Olayın şaka olduğunun anlaşılması üzerine Rusya İçişleri Bakanlığı harekete geçti.

Rus polisi, kimliğini tespit ettiği Alexei Popov adlı genci gözaltına aldı. Popov, metroda kimsenin maske takmadığına dikkat çekmek için böyle bir şey yaptığını savundu. Popov, holiganlık ile suçlandı.


Rusya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:43 Kaynak: DHA
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