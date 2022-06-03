Metroda pes dedirten kavga: Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler

Üsküdar'da Ünalan metro durağında 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, iki taraf yürüyen merdivenlerde yuvarlandı. Şahıslar yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Üsküdar'da Ünalan metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Metro durağının yürüyen merdivenlerinde devam eden kavga, ilginç görüntülere de sahne oldu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada iki taraf yürüyen merdivenlerde zor anlar yaşadı. Yürüyen merdivenlerde yumruk yumruğa kavga eden şahıslar, merdivenlerde yuvarlandı. İki taraf da yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Yürüyen merdivenlerdeki diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.

Metroda pes dedirten kavga kamerada

Bu kadarına da pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kişinin yumruk yumruğa kavga edip merdivenlerde yuvarlandığı, diğer yolcuların ise kavgayı hayretle izlediği görülüyor. - İSTANBUL