Metroda pes dedirten kavga: Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler - Son Dakika
Üye Girişi

Metroda pes dedirten kavga: Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler

03.06.2022 11:38
Metroda pes dedirten kavga: Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler

Üsküdar'da Ünalan metro durağında 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Üsküdar'da Ünalan metro durağında 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada, iki taraf yürüyen merdivenlerde yuvarlandı. Şahıslar yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Üsküdar'da Ünalan metro durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kısa sürede kavgaya dönüştü. Metro durağının yürüyen merdivenlerinde devam eden kavga, ilginç görüntülere de sahne oldu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada iki taraf yürüyen merdivenlerde zor anlar yaşadı. Yürüyen merdivenlerde yumruk yumruğa kavga eden şahıslar, merdivenlerde yuvarlandı. İki taraf da yuvarlanmalarına rağmen kavga etmekten vazgeçmeyerek birbirlerine saldırmaya devam etti. Yürüyen merdivenlerdeki diğer yolcular ise kavga edenleri zorlukla ayırmaya çalıştı.

Metroda pes dedirten kavga kamerada

Bu kadarına da pes dedirten kavga, metro durağındaki yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki kişinin yumruk yumruğa kavga edip merdivenlerde yuvarlandığı, diğer yolcuların ise kavgayı hayretle izlediği görülüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Arazi kavgasında silah çekildi: 3 yaralı Arazi kavgasında silah çekildi: 3 yaralı Tüp bebek tedavisi ile dünyaya gelen bebekler Üsküdar'da buluştu Tüp bebek tedavisi ile dünyaya gelen bebekler Üsküdar'da buluştu
Kaynak: İHA

Üsküdar, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Metroda pes dedirten kavga: Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler - Son Dakika


Son Dakika
11:32 14 yıldır baktığı köpeğinin öleceğini öğrenen Deniz Seki, ödül töreninde gözyaşlarına boğuldu
11:27 Bu sezon Süper Lig'e kaleciler damga vurdu! İşte en başarılı eldiveni
11:20 Kaynanasına "manyak karı" diyen adam "tam kusurlu" bulundu
11:19 Açıklanan mayıs ayı enflasyonuna göre fiyatı en fazla artan ürün paket turlar, en çok düşen ise sebze oldu!
11:09 Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Gezi olayları esnasında evine yapılan baskın çağrısıyla ilgili konuştu: O olayı asla unutamam
10:56 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 990 lira seviyesinden işlem görüyor
10:22 Haziran ayı kira artış oranı belli oldu: En fazla yüzde %39,33 oranında yapabilirler
10:18 Survivor All Star'da yeni haftanın ilk kaptanları seçildi! İşte kadroları
10:11 TÜİK, mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı: Üretici enflasyonu yüzde 132,16 artarak rekor kırdı
10:08 BAE merkezli gayrimenkul şirketi Süper Lig kulübüne kafayı taktı! Satın almak için görüşmelere başlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 11:43:07. #1.13#
SON DAKİKA: Metroda pes dedirten kavga: Yürüyen merdivenlerde yuvarlanarak kavga ettiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement