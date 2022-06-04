METRODA RAYLARA ATLAYAN KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI - Son Dakika
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METRODA RAYLARA ATLAYAN KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI

04.06.2022 21:15
METRODA RAYLARA ATLAYAN KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI

Hocıosman Metro Hattı Darüşşafaka İstasyonu'nda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, yaralı olarak kurtarıldı.

YENİKAPI-Hocıosman Metro Hattı Darüşşafaka İstasyonu'nda raylara atlayarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, yaralı olarak kurtarıldı. İntihar girişimi nedeniyle metro seferleri bir süre durdu.

Olay, Akşam saatlerinde Yenikapı-Hocıosman Metro Hattı Darüşşafaka İstasyonu'nda meydana geldi. İsminin Fatih Emir Ç. olduğu öğrenilen yolcu, raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. Yaralı yolcu metro istasyonuna çağrılan itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Fatih Emir Ç., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İntihar girişimi nedeniyle metro seferleri aksadı. Konu ile ilgili Metro İstanbul'dan da bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Darüşşafaka istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferlerimiz Yenikapı-Atatürk Oto Sanayi istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel METRODA RAYLARA ATLAYAN KİŞİ YARALI OLARAK KURTARILDI - Son Dakika

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