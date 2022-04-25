Metroda sigara içen 2 kişinin rahat tavırları diğer yolcuları çileden çıkardı - Son Dakika
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Metroda sigara içen 2 kişinin rahat tavırları diğer yolcuları çileden çıkardı

25.04.2022 15:21

Metroda seyahat eden iki kişinin vatandaşların ısrarlı uyarılara rağmen sigara içmeye devam etti. Büyük tepki çeken olayla ilgili polis, 2 kişiye 2790 lira para cezası kesti. Diğer yandan şahısların sigara içmelerinin yanı sıra metronun demirine oturarak saygısızca ve rahat tavırlar sergilemesi de eleştirilere sebep oldu.

Sosyal medya İstanbul'da bir metroda çekilen görüntüleri konuşuyor. Metroda seyahat eden iki kişinin vatandaşların ısrarlı uyarılara rağmen vagonun içinde sigara içtikleri anlara ilişkin video büyük tartışma yarattı.

TEPKİLERE ALDIRIŞ ETMEDEN İÇMEYE DEVAM ETTİLER

İstanbul Avrupa Yakası'nda çekildiği düşünülen videoda, metro vagonunda seyahat eden iki şahsın çevreden yükselen uyarılara aldırış etmeden sigara içtikleri ve dumanını içeriye doğru üfledikleri anlar yer aldı. Metroda seyahat edenlerin tepkilerine yanıt da veren şahıslar içtikleri sigarayı kapının boşluğundan dışarı uzatarak "Burada sigara içmek yasak değil" dedikleri görüldü.

ŞAHISLAR BAYRAMPAŞA'DA YAKALANDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve çok sayıda kullanıcıdan yükselen tepki yorumları sonrası harekete geçen polis, metroda sigara içen şahısları İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yakaladı ve 2790 TL para cezasına çarptırdı.

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Son Dakika Güncel Metroda sigara içen 2 kişinin rahat tavırları diğer yolcuları çileden çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metroda sigara içen 2 kişinin rahat tavırları diğer yolcuları çileden çıkardı - Son Dakika
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