Metroda sigara içen gençlerle vatandaşlar arasında yaşanan tartışma tekme tokatlı kavgaya dönüştü - Son Dakika

Görgü tanıklarının ifadesine göre, bir grup genç metroda sigara içmek istedi. Bunu gören vatandaşlar duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga metronun dışına sıçrarken, vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

EKİPLER GELİNCE KAVGA BİTTİ

Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu. Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla kavgaya karışan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.