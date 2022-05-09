Metroda sigara içme kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Metroda sigara içme kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu... O anlar kamerada

09.05.2022 09:24

Metroda sigara içme kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu.

Metroda sigara içme kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu... O anlar kamerada

BURSA Bursa'da metroda sigara içen gençler ile metroda bulunan vatandaşlar arasında tekme tokatlı kavga çıktı. Bu anlar kameralara yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler metro istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, bir grup genç, metroda sigara içmek istedi. Bunu gören metrodakiler duruma tepki gösterince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Kavga metronun dışına sıçrarken. görgü tanıkları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu.

Bursa Valiliği yaptığı açıklamada, kişilerin birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Türk uyruklu oldukları belirtilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Metroda sigara içme kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu... O anlar kamerada
Metroda sigara içme kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu... O anlar kamerada
Metroda sigara içme kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu... O anlar kamerada
Metroda sigara içme kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu... O anlar kamerada

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Sigara, Metro, Bursa, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Metroda sigara içme kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Metroda sigara içme kavgasında tekme ve tokatlar havada uçuştu... O anlar kamerada - Son Dakika
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