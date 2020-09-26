Metroda tedirgin eden yolculuk - Son Dakika

Yenikapı- Kirazlı metrosunda kaydedilen görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Yapılan uyarılara, alınan önlemlere rağmen dün akşam metroya binenler yine 'Koronavirüs önlemlerine' rağmen sıkışık halde yolculuk etmek zorunda kaldı. Görüntüler, dün akşam saatlerinde Yenikapı-Kirazlı metrosunda kaydedildi. Sabah ve akşam saatlerinde yoğun olan Kirazlı metrosuna binenler özellikle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki aktarmalarla birlikte kendilerine adım atacak yer bulmakta zorlandı. Yolcular, sefer sayısının arttırılmasını istedi.